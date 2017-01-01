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Nazilli'de 14 suç işleyen hırsız Kuşadası'nda yakalandı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Nazilli'de işlediği 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan M.K. isimli azılı hırsız, Kuşadası'nda polis tarafından yol kontrolü sırasında yakalandı. Polis ekipleri, aynı araçta ayrıca 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişiyi daha ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında Kirazlı yolu girişinde içinde iki kişi olan bir taksi şüphe üzerine durduruldu. Taksideki iki kişiyi gözaltına alan polis ekipleri parmak izi sayesinde kimliklerine ulaştı. Yapılan araştırmada araçtakilerden birinin Nazilli'de 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan M.K. olduğu ortaya çıktı. Araçtaki diğer K.K. isimli kişinin de 11 ay 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. K.K.'nın ayrıca arandığı dönemde 4 ayrı suç daha işlendiği ve hakkında bu suçlardan da ayrı ayrı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Polisteki sorgulamalarının ardından Kuşadası hakim karşısına çıkan M.K. ve K.K. tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne konuldu.

(ZH-MB-Y)



14.05.2017 07:35:12 TSI

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