YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat'ta engelli öğrenciler maharetlerini sergiledi

Yozgat'ta engelli öğrenciler maharetlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları resim ve el sanatı eserlerini sergiledi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencilerin yıl boyu yaptıkları resim ve el sanatları sergisinin açılışı açılışı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Kemal Yurtnaç,"Öncelikle bu çocuklara her türlü ilgi ve desteği veren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu desteğin topluma örnek olmasını temenni ediyorum. Bizlerde ilin yöneticileri olarak her zaman dezavantajlı gruplarımızın yanında olacağız. Bir sıkıntıları olduğu zaman, bir ihtiyaçları olduğu zaman bizleri her zaman yanlarında bulacaklar" dedi.

Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Selçuk Doğan Demir ise, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan resim ve el sanatı ürünleri 2 gün boyunca vatandaşlarımıza sunulacak. Amacımız sadece farkındalık oluşturmak. Dezavantajlı öğrencilerimiz sadece bu hafta değil tüm yıl boyunca hatırlanmalı. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yurtanç katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi.

(BMG-UY-Y-)



14.05.2017 09:23:55 TSI

NNNN