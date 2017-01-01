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Yozgat'taki Sokak Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:22
Yozgat'taki Sokak Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
Yozgat'taki Sokak Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından okuma bilincinin kazandırılması için şehrin belirli bölgelerine kısa bir süre önce kurulan Sokak Kütüphanesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yozgat'ta Otobüs Terminali yanına kurulan ve halkın kullanımına sunulan Sokak Kütüphanesi, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kütüphanenin yanında bulunan banklara oturan vatandaşlar hem otobüslerinin hareket saatini bekliyor hem de vakitlerini değerlendirmek için kütüphaneden aldıkları kitapları okuyorlar.
Otobüsünün hareket saatinin gelmesini bekleyen Ali Rıza Arslan,"Otobüsümün hareket saatinin gelmesini bekliyorum. Sokak Kütüphanesi'ni gördüm ve vaktimi kitap okuyarak değerlendirmek istedim. Sokak kütüphanesinin kurulması güzel bir uygulama olmuş. Vatandaşlar hem kitap okuyor hem de vakitlerini değerlendiriyor" dedi.
Kerim Köksal Kaya ise "Bu uygulamanın Yozgat'a okuma alışkanlığı kazandıracağına inanıyorum. Ben de zaman zaman buraya gelerek kütüphanedeki kitaplardan yararlanıyorum. Ayrıca bu kültürel faaliyetin oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(BMG-UY-Y-)

14.05.2017 09:31:30 TSI
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