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Malazgirt'te Ahilik Haftası kutlamaları

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:28
Malazgirt'te Ahilik Haftası kutlamaları
Malazgirt'te Ahilik Haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Temsili Ahi Evran ile Derviş kıyafetli esnafların ilçe merkezindeki yürüyüşüne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahilik haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. Daha sonra temsili Ahi Evran ile Derviş kıyafetli Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, esnafları tek tek gezerek günlerini kutladılar.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmelerinden Ahmet Ayyıldız, Osmanlı ve Selçukluda yapılan bu geleneği Malazgirt halkına anlatmak için bu etkiliği düzenlediklerini söyledi. Ayyıldız, "Amacımız, Ahiliğin günümüze yansıyan değerlerini hatırlatmaktır. Ahiliğin temel kuralı, alın teriyle geçinmektir. Ahiler, satın alma işlerinde birlikte davranır, kazançlarının bir bölümünü paylaşırlar. Bozuk veya hatalı mal satmazlar. Fiyatları hep birlikte belirlerler. Meslek kurallarına uymayan üyeler, yalnızca teşkilattan çıkarılmakla kalmaz, mesleklerini bulundukları bölgede bir daha yapamazlar. Ahilik kısaca belirtmek gerekirse; toplumda yaşayan bireyleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Birlik ve dayanışmayı sağlayan en ehemmiyetli unsurdur. Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri yaşamaları ahilik sayesinde olmuştur. Din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın sembolüdür. Zengin, yoksul ayrımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak ahilik için bir ahlak sembolüdür. Herkesin kesinlikle bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, hortumculara, soygunlara veyahut bir köşeye çekilip uyuşuk tembel oturanlara karşıdır" dedi.
(VE-MSA-Y)

14.05.2017 09:36:50 TSI
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