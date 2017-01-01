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Beş yaşındaki kızdan duygulandıran şiir

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:30
Beş yaşındaki kızdan duygulandıran şiir
Beş yaşındaki kızdan duygulandıran şiir

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesindeki Zübeyde Hanım Anasınıfı öğrencisi beş yaşındaki Elif Aykübe Kırlı'nın, yılsonu etkiliğinde okuduğu Sakarya şiiriyle herkesi duygulandırdı.
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın iki kızının en büyüğü olan beş yaşındaki Elif Aybüke Kırlı, Zübeyde Hanım Anasınıfı yılsonu etkiliğinde okuduğu Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiiri ile büyük beğeni topladı. Sakarya şiirini çok duygulu okuyan minik Elif, şiirin sonunda tüm salon tarafında uzun uzun alkışlandı. Çok uzun bir şiir olan Sakarya şirini soluksuz okuyan minik Elif, zaman zaman dinleyicileri de duygulandırdı. Minik Elif, daha öncede 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarında da Arif Nihat Asya'ın Bayrak şiirini okumuştu.
(VE-MSA-Y)

14.05.2017 09:40:13 TSI
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