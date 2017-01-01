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Müsteşar Aka Adilcevaz'da



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ve beraberindeki heyet Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

İlçeye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ve beraberindeki heyet, Belediye Konuk Evinde ilçenin sorunları hakkında istişarelerde bulundu. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye yatırımlar yapılması gerektiğine değinerek, "İlçemiz Süphan Dağı eteklerinde yer alan ve Van Gölü'ne kıyısı olan tarihi ve doğasıyla yeşille mavinin bir arada bulunduğu güzel bir ilçedir. İlçemiz tarihi yapıların ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Van Gölü'nde su kayağı yapılabilmekte ve aynı zamanda Süphan Dağı'na tırmanacak olan dağcılar içinde bir turizm merkezidir. İlçemizin tarıma ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi var. Tarım alanında ilçemizde dünyaca ünlü Adilcevaz cevizi yetiştirilmektedir. Belediye olarak ilçemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla Van Gölü'nde su sporlarının çeşitli dallarının ilçemizde yapılmasının yanı sıra iskelemize gezinti teknesi verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda ilçemiz içerisinden geçen Malazgirt yolunun asfaltlanarak ana yola bağlanmasını ve sorunlu yollarımızın yapılmasında bizlere yardımcı olmanızı talep ediyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle ilçemizi hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ise, ilçeye gereken desteği vereceklerini ifade ederek, "Adilcevaz ilçemiz, Van Gölü havzasının en güzel sahillerini içerisinde barındırmaktadır. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra vatanına ve bayrağına bağlı bir ilçemizdir. Bir hemşehriniz olarak inşallah imkânlarımız ölçüsünde ilçemize gereken desteği vereceğiz. Gerçekten çok çalışkan, samimi ve beyefendi bir belediye başkanımız var. Başkanımızın taleplerini yerine getirmek için gerekli olan tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Heyet, düzenlenen toplantının ardından ilçenin en güzel mesire alanlarından biri olan Aygır Gölü'nü ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan heyet, Aygır Gölü'nün doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Aygır Gölü'ne iskele yapacaklarının sözünü verdi.

Ziyarete Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Deniz Ticareti ve İç Sular Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Emre Dinçer ve Karayolları Van Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da katıldı.

(MSA-Y)



14.05.2017 09:43:49 TSI

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