ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:35
SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi
SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinin (SEKOMER) organize ettiği ve her yıl Engelliler Haftası'nda gerçekleştirilen piknik, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde yapıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan SEKOMER, Engelliler Haftası dolayısıyla piknik organize etti. Çok sayıda engelli vatandaşın ve ailelerinin ilgi gösterdiği piknikte katılımcılara sucuk ekmek ve içecek ikramı yapılırken, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı da minik bir konser verdi.
Her yıl yapılan piknik bu yıl da renkli görüntülere sahne olurken pikniğe engelli vatandaşların ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Eşkinat terhis olan engelli askerleri tebrik etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral'ın da katıldığı piknikte engelli vatandaşlar ve aileleri eğlenceli saatler geçirdi. Piknikte, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayında temsili askerlik görevini yaparak terhis olan engelli vatandaşlara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Başkan Yardımcısı Gülferah Güral çeşitli hediyeler takdim ederek terhislerini kutladı.
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretmenlerinden Salih Demirci'nin konseri ile eğlencenin doruğa çıktığı piknikte konuşma yapan SEKOMER Sorumlusu Şerife Türüdü, pikniğin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Türüdü, "Her yıl Engelliler Haftası içinde piknik düzenleyerek sizlerle bir araya geliyoruz. Bizler için emek harcayan başta Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a, Başkan Yardımcımız Gülferah Güral'a, Sosyal İşler Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
(YG-MK-Y)

14.05.2017 09:44:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Tekirdağ'da &quot;Balkan Kültür Şenliği&quot;
YEREL

TEKİRDAĞ'DA "BALKAN KÜLTÜR ŞENLİĞİ"
Köylü kadınların korosu izleyicileri mest etti
YEREL

KÖYLÜ KADINLARIN KOROSU İZLEYİCİLERİ MEST ETTİ
Şarköy doğalgaza kavuşuyor
YEREL

ŞARKÖY DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Şarköy ilçesinde Nostaljik Tren Projesi'nin açılışı yapıldı
YEREL

ŞARKÖY İLÇESİNDE NOSTALJİK TREN PROJESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI
Tekirdağ Valisi Ceylan: &quot;Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir&quot;
YEREL

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN: "ANNELİK EN YÜCE, EN KUTSAL VAZİFELERDEN BİRİ, ANNELER İSE İYİLİĞİ EN ÇOK HAK EDENLERDİR"
Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede sevenleriyle buluştu
YEREL

GRUP GÜNDOĞARKEN ALTERNATİF SAHNEDE SEVENLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Anne ile ilgili hadis ve ayetler!
YAŞAM

ANNE İLE İLGİLİ HADİSLER...

1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Dolandırıcıların yeni taktiği!
  • 4 Kuaförün intikamı böyle olur!