SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinin (SEKOMER) organize ettiği ve her yıl Engelliler Haftası'nda gerçekleştirilen piknik, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan SEKOMER, Engelliler Haftası dolayısıyla piknik organize etti. Çok sayıda engelli vatandaşın ve ailelerinin ilgi gösterdiği piknikte katılımcılara sucuk ekmek ve içecek ikramı yapılırken, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı da minik bir konser verdi.

Her yıl yapılan piknik bu yıl da renkli görüntülere sahne olurken pikniğe engelli vatandaşların ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.



Başkan Eşkinat terhis olan engelli askerleri tebrik etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral'ın da katıldığı piknikte engelli vatandaşlar ve aileleri eğlenceli saatler geçirdi. Piknikte, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayında temsili askerlik görevini yaparak terhis olan engelli vatandaşlara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Başkan Yardımcısı Gülferah Güral çeşitli hediyeler takdim ederek terhislerini kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretmenlerinden Salih Demirci'nin konseri ile eğlencenin doruğa çıktığı piknikte konuşma yapan SEKOMER Sorumlusu Şerife Türüdü, pikniğin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Türüdü, "Her yıl Engelliler Haftası içinde piknik düzenleyerek sizlerle bir araya geliyoruz. Bizler için emek harcayan başta Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a, Başkan Yardımcımız Gülferah Güral'a, Sosyal İşler Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

14.05.2017

