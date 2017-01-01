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Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Karaiğdemir Barajı piknik alanında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Uçurtma Şenliği öncesinde engelli çocuklar müzik eşliğinde palyaço, yüz boyama ve sosis balon atölyesi etkinliklerinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Daha sonra uçurtma yapım atölyesinde uçurtmasını yapan çocuklar gönüllerince uçurarak doyasıya eğlendi. Hem eğlenip, hem de birbirleri ile yarışan çocuklara anne ve babaları da eşlik etti.

Engelli çocuklar ve aileleri, memnuniyetlerini belirtip etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

(YG-MK-Y)



14.05.2017 09:47:38 TSI

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