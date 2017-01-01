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Yalçın'dan VOTAŞve asfalt şantiyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) ve asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Van'ı daha modern ve yaşanabilir kent haline getirmek için hafta sonu mesaisi gözetmeksizin geceli gündüzlü çalışan Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve ekibi, Van-Erciş karayolunun 10. kilometresinde işletmesi belediyeye ait VOTAŞ'ı ve asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının da katıldığı VOTAŞ ziyaretinde, İşletme Müdürü Münir Karam tarafından katılımcılara bir brifing verildi. Brifingin ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek işletmenin daha ileriye götürülmesi yönünde kararlar alındı. Toplantı sonrası VOTAŞ'ın işletme sahasında ve kapalı alanlarında incelemelerde bulunan heyet, buradan da asfalt şantiyesine geçti.

Günlük 200 ton sıcak asfalt üretimi yapılan tesislerde belediye çalışanlarıyla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Yalçın, Vanlıya hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi. Yalçın, kentin birçok noktasında yol bakım onarım ve yeni asfalt dökümü konusunda büyük bir özveri içinde çalıştıklarını belirterek, katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

(MSA-Y)



14.05.2017 09:50:55 TSI

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