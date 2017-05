YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Halk Günü" stada döndü

ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi'nin her hafta düzenlediği Halk Günü, eski milli hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ile Adanaspor taraftarının katılımıyla adeta stada döndü.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'ndeki buluşmada konuşan eski milli hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Adana'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Çukurova ilçesi de, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine, en çok sahip çıkılan ilçeler arasında. Referandumda da, siz Çukurovalılar, bunu en iyi şekilde gösterdiniz ve temsil ettiniz. Aynı Çankaya'da olduğu gibi. Biz de, Çankaya'da bu görevimizi yerine getirdik. Bizler, Ankara'yı aldık. Sizler de, Adana'da 'hayır'ı çıkararak, çok büyük bir başarıya imza attınız. Bunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adana'nın benim için ayrı bir önemi var. Her zaman da yakın bir şekilde takip ediyorum. Kıymetli Başkanımı ve çalışma arkadaşlarını, burada yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Salona girişte, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i 'İzmir Marşı' ile karşılayan Adanaspor taraftarları, "Halkçı Başkan", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Taraftarlar adına konuşan Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, " Sayın Başkanım, bugün burada, Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül olarak değil, şeffaflığınıza hayran, Çukurova'da yaşayan bir Soner Çetin sevdalısı olarak buradayım. Bizler Adanaspor'a gönül vermiş, her birimiz birer Adana sevdalısı bireyleriz. Bize ve takımımıza her zaman destek oldunuz. Bu desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. Adanaspor'a sağladığınız tesislerden taraftarlar olarak, halk olarak yararlanamıyoruz. Bu konuda bir çözüm üretmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Taraftarların sorununu dikkatle dinleyen Başkan Soner Çetin, her zaman halkın yanında olduğunu ve halk yararına işler yaptığını belirterek, "Adanaspor ne kadar bir şirketleşmeye gitmiş olsa da, Adana halkının takımıdır. Eşini, çocuğunu, yaz kış demeden bırakarak takımına destek vermeye gidenler, hiçbir zaman bir isim için oraya gitmezler. Gönül verdikleri, sevdalı olduklarını takımı desteklemek için sahalara koşarlar, dış sahalarda takımlarını desteklerler" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, belediye hizmetleriyle ilgili halkı bilgilendirdikten sonra, vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorunları not alarak, bürokratlarına bir an önce çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

