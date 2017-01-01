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Kepez'e modern mahalleler



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, yatırımcı kurumlarla yaptığı işbirliği neticesinde imara uygun yapılaşması tamamlanan ve yoğun nüfusun bulunduğu mahalleleri, modern şehircilik hizmetleriyle güzelleştiriyor.

Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi Enerya ile yapılan işbirliği kapsamında ilçede 15 mahalleye doğalgaz getirildi. Döşenen 300 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile 63 binden fazla konut, temiz enerji doğalgazla buluştu. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi (AEDAŞ) ile yapılan işbirliği neticesinde ise 11 mahallede elektrik iletim hatları yer altına alındı. Aydınlatma şebekesi yenilendi ve trafo alt yapısı güçlendirildi. Kepez Belediyesi, doğalgaz ve elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan 12 mahallenin tüm yollarının asfaltını ve kaldırımını yeniden yaparak, örnek bir belediyecilik çalışmasına imza attı.

İki mahalleye daha doğalgaz

Mahallelere modern şehircilik hizmetlerini getirmek için yoğun bir mesai ile çalışan Tütüncü, bu yıl için de Şafak ve Yeni Mahalle'ye doğalgaz sözü vermişti. Gaz Dağıtım Şirketi, bu iki mahalleye doğalgaz arzı sağlamak için alt yapı çalışmalarına başladı. İki mahallede, konutlara temiz enerji doğal gazı getirecek olan borular hızlı bir şekilde döşeniyor.

Asfalt ve kaldırım yenilenecek

Elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ da Yeni Mahalle ve Şafak Mahallesi ile birlikte Yeni Emek ve Atatürk mahallelerinde elektrik nakil hatlarını yer altına alıyor. Bu mahallelerde aydınlatma şebekesi yenilenecek ve trafolar da güçlendirilecek. Bu iki kurum, alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltın tahrip ettikleri kısımlarını sıcak asfaltla kaplayacaklar.

Kepez Belediyesi ise bu yılın sonunda bu mahallelerin tüm yollarının asfaltını ve kaldırımını yenileyecek.

(AA-



14.05.2017 09:55:10 TSI

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