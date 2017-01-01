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Başkan Çalkın'ın Anneler Günü mesajı

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:49
Başkan Çalkın'ın Anneler Günü mesajı
Başkan Çalkın'ın Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 14 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çalkın, yayımladığı mesajında, "Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını, fedakarlıklarıyla bir arada tutan, bir huzur adasına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Aile hayatının birleştirici unsuru olan dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidir" dedi.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İnançlarımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri olmasının yanı sıra anneler iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu ifade etmiştir. Annelerimiz sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet edilse azdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."
(IÇ-ÖB-Y)

14.05.2017 09:59:13 TSI
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