ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karaçanta'nın Anneler Günü mesajı

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:51
Başkan Karaçanta'nın Anneler Günü mesajı

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Murtaza Karaçanta mesajında ilk öğretmenimiz, yol göstericimiz, yılmaz koruyucumuz, büyük destekçimiz ve yaşamdaki en önemli hazinemiz olan annelerimizin, sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layık olduğunu belirtti.
Sevginin en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü, karşılıksız emek ve inanılmaz özveriyle, bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiştirilmemizi sağlayanın anneler olduğunu ifade eden Karaçanta, mesajında şunları kaydetti:
"Unutmayalım ki, bir toplumun değeri, kalitesi annelerine verdiği değer, ortaya koyduğu saygı ve sevgiyle ölçülür. Toplumlarda karşılıklı sevgi ve saygı ne kadar gelişir-yayılırsa o kadar mutluluk ve huzur hakim olur. İşte tüm bunların da temelinde, Peygamberimizin cennetin ayakları altında olduğunu müjdelediği annelerimiz yatmaktadır. Yavrularına her dönemde temel eğitimi veren, iyi ve topluma yararlı bir neslin yetişmesinde annelerin emeği tartışılmazdır. Bu nedenle sadece insanlarda değil, tüm canlılar aleminde annelik duygusu kutsaldır. Onları belirli günlerde değil, yaşam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalı, emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek sorumlu bir yaşam sürmeli, bizlerde çocuklarımıza aynı yüce değerleri aktarabilmeliyiz. Dünyayı sevgi ile yoğuran ve anlamlı kılan yaşamımızın en büyük güzelliği biricik annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum."
(IÇ-ÖB-Y)

14.05.2017 10:00:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kars Osmanlı Mahallesiyle hayat bulacak
YEREL

KARS OSMANLI MAHALLESİYLE HAYAT BULACAK
Başkan Çalkın'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇALKIN'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Kars-İstanbul seferi ertelendi
YEREL

KARS-İSTANBUL SEFERİ ERTELENDİ

&quot;Adaletsizlikle karşı karşıya kalan ülkeler bizden çok şey bekliyor&quot;
YEREL

"ADALETSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA KALAN ÜLKELER BİZDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR"
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
İçişleri Bakanı Soylu Kars'ta
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KARS'TA
Bakan Soylu Kars'ta
YEREL

BAKAN SOYLU KARS'TA
Anneler için obsidyen taşından takılar hazırlandı
YEREL

ANNELER İÇİN OBSİDYEN TAŞINDAN TAKILAR HAZIRLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Anne ile ilgili hadis ve ayetler!
YAŞAM

ANNE İLE İLGİLİ HADİSLER...

1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Dolandırıcıların yeni taktiği!
  • 4 Kuaförün intikamı böyle olur!