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Başkan Karaçanta'nın Anneler Günü mesajı



KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Murtaza Karaçanta mesajında ilk öğretmenimiz, yol göstericimiz, yılmaz koruyucumuz, büyük destekçimiz ve yaşamdaki en önemli hazinemiz olan annelerimizin, sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layık olduğunu belirtti.

Sevginin en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü, karşılıksız emek ve inanılmaz özveriyle, bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiştirilmemizi sağlayanın anneler olduğunu ifade eden Karaçanta, mesajında şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki, bir toplumun değeri, kalitesi annelerine verdiği değer, ortaya koyduğu saygı ve sevgiyle ölçülür. Toplumlarda karşılıklı sevgi ve saygı ne kadar gelişir-yayılırsa o kadar mutluluk ve huzur hakim olur. İşte tüm bunların da temelinde, Peygamberimizin cennetin ayakları altında olduğunu müjdelediği annelerimiz yatmaktadır. Yavrularına her dönemde temel eğitimi veren, iyi ve topluma yararlı bir neslin yetişmesinde annelerin emeği tartışılmazdır. Bu nedenle sadece insanlarda değil, tüm canlılar aleminde annelik duygusu kutsaldır. Onları belirli günlerde değil, yaşam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalı, emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek sorumlu bir yaşam sürmeli, bizlerde çocuklarımıza aynı yüce değerleri aktarabilmeliyiz. Dünyayı sevgi ile yoğuran ve anlamlı kılan yaşamımızın en büyük güzelliği biricik annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum."

(IÇ-ÖB-Y)



14.05.2017 10:00:44 TSI

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