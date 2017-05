YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özselek'ten Anneler Günü mesajı

KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tuttuğunu belirtti.

Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olduğunu belirten Başkan Özselek, "Canlarından can katarak varlığımızın kaynağı olan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. Aramızdaki en güçlü bağ olan annelerimiz, sevgisini ve sıcaklığını her zaman aradığımız, yeri doldurulamaz varlıklarımızdır. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak, her evladın görevidir. Bu nedenle anneler, yılın sadece bir gününde değil, her gününde hatırlanmalıdır. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum " şeklinde görüş belirtti.

14.05.2017 10:03:55 TSI

