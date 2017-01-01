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TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:55
TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı
TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, ülkemizin geleceğini şekillenmesindeki hayati ağırlığının annelerin yükünü daha da artırdığını söyledi.
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Cennetle müjdelenen annelerin yılda bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Aktan, "Annelerimiz için ne kadar dua etsek, onlardan ne kadar dua alsak azdır. Bizleri hayata getirip büyüten, yetiştiren ve her zaman yanımızda olan annelerimizi yılda bir gün değil her gün hatırlamalı, hayır dualarını almalıyız. Bir ömür sürecek mutlu yuvaların temellerini atan annelerimizde fedakarlık duygusu her zaman ön planda olmuştur. Anneler hem ailesiyle ilgilenmiş hem de savaş zamanlarında cephelere malzeme taşıyarak vatan savunmasında da ön plana çıkmıştır. Ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesindeki hayati ağırlığı, annelerimizin yükünü daha da arttırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" dedi.
(İHA-İP-Y)

14.05.2017 10:04:03 TSI
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