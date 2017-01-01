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Kars Osmanlı Mahallesiyle hayat bulacak

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:58
Kars Osmanlı Mahallesiyle hayat bulacak
Kars Osmanlı Mahallesiyle hayat bulacak

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Her karış toprağında şehitleri barındıran, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kars Osmanlı Mahallesi Projesi ile tarihiyle bütünleşecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan talimatlarıyla, Vali Rahmi Doğan'ın bizzat yakından takip ettiği Osmanlı Mahallesi Projesi'nin maket görselleri Karslıları heyecanlandırdı.
Kars Valisi Rahmi Doğan, daha güzel, yaşanabilir bir Kars için Osmanlı Mahallesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.
Vali Rahmi Doğan, "Marka şehir olma yolunda Kars'a büyük değer katacak olan projeleri hayata geçiriyoruz. O projelerden biri olan Osmanlı Mahallesi Projesi'nin Maketi tüm Karslılar gibi bizleri heyecanlandırdı. Her şey daha güzel daha yaşanılabilir bir Kars için" dedi.
Kars Kalesi eteklerinde tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılacak Osmanlı Evleri için önümüzdeki günlerde kazma vurulması bekleniyor. Bölgede bulunun gecekonduların yıkım çalışmaları ise tamamlandı.
Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi, Kümbet Cami, Evliya Cami ve Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin bulunduğu bölgede oluşturulacak Osmanlı Mahallesi Kars turizmine farklı bir ivme kazandıracak.
(IÇ-ÖB-Y)

14.05.2017 10:06:50 TSI
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