Başkan Başsoy'dan Anneler Günü Mesajı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında "Sevginin, merhametin ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır. Bizi millet yapan değerlerin, her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Annelerimizi mutlu etmek, yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Her şeyin en güzeline layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak ellerini öpmektir. Bu gün vesilesiyle; emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali ayakları altına cennet bahşedilen annelerimizin, anneler gününü kutlarım" dedi.

14.05.2017 10:10:50 TSI

