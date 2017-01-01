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Ekovitrin yılın starlarını belirledi

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:01
Ekovitrin yılın starlarını belirledi
Ekovitrin yılın starlarını belirledi
- SANKO Holding yönetim kurulu başkanı Zeki Konukoğlu, "Yılın Sanayicisi" seçildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Ekovitrin Dergisi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yılın Starları Anketi'nde, "Yılın Sanayicisi" seçildi.
Bu yıl 1 Şubat  25 Nisan 2017 tarihleri arasında www.ekovitrin.com sitesindeki anket formu doldurularak gerçekleştirilen ankette, toplam 463 bin 150 oy kullanıldı. Ekovitrin jürisi tarafından her kategoride belirlenen üç aday için yapılan oylama sonucu "Yılın Sanayicisi" kategorisinde SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu en çok oyu aldı. Yılın Starları ödül töreninin Haziran ayında yapılacağı belirtilen anket açıklamasında, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'na ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"1954 yılında Gaziantep'te doğan Zeki Konukoğlu, Leeds Üniversitesi (İngiltere) Tekstil Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun oldu. 19791982 yılları arasında mühendis olarak işe başladı ve SANKO Grup İhracat Bölümü liderlik görevini yürüttü. Konukoğlu, 1983 1994 yılları arasında SANKO Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Grup Yatırımları Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmenin yanı sıra, 1989 yılında İSKO Dokuma İnegöl Tesislerinin kuruluşu ve işletilmesini üstlendi. 19942008 yılları arasında; SANKO Grup Yatırımları Başkanı ve İSKO Dokuma İşletmeleri Grup Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 - 2013 yıları arasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Enerji Grup Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 başından itibaren SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. 1904 yılında temeli atılan Holding, 11 sektörde 14.000 çalışana sahip. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Holding, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında. Tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding'i yöneten Zeki Konukoğlu, Türk sanayisine yaptığı katkıların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Zeki Konukoğlu evli ve üç çocuk babası."
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ise Yılın Sanayicisi seçilmesine ilişkin değerlendirmesinde, "Hepimizi her defasında daha fazla heyecanlandırıp motive eden bu ödüller, aslında grubumuza verilmektedir. Grubumuza emek veren değerli arkadaşlarımıza katkılarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
(SD-Y)

14.05.2017 10:11:16 TSI
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