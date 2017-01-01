Sunullah Arısoy Şiir Ödülleri sahiplerini buldu
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel M. Sunullah Arısoy Şiir Ödülü, F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir kokteylle sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül töreninde "Yaşayıp Giderken" adlı dosya ile Hüseyin Atabaş büyük ödüle layık görülürken "Beni O Uysal Kuyuda Unutmayacaktın" isimli dosya ile Emin Kaya ise özel ödülü almaya hak kazandı.
Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Eski Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, yazarlardan Hidayet Karakuş, Halim Yazıcı, Ahmet Özer ve çok sayıda sanatseverin katıldığı programda usta yazar Atabaş tarafından okunan "Sen Varsın Diye" adlı şiir büyük bir beğeni ile karşılandı. Atabaş ve Kaya ödüllerini Kaymakam Aksoy, Başkan Kayalı ve Ayhan'ın elinden alırken program sonunda Atabaş "Umut Her Zaman" isimli şiir kitabını okurları için imzaladı.
(ZH-İK?)
14.05.2017 10:11:48 TSI
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