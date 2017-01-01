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Zor şartlar altında çektiği kısa film 300 film arasından birinci oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:05
Zor şartlar altında çektiği kısa film 300 film arasından birinci oldu
Zor şartlar altında çektiği kısa film 300 film arasından birinci oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Üniversite yıllarında sinema hayatına atılan Rıdvan Yavuz, 1990'lı yıllarda bir köyden başka bir köye okumaya giden iki kardeşin hikayesini anlattığı 'Kuyu' filmiyle 300 kısa film arasından birincilik ödülünü aldı.
Erzurum'un Horasan ilçesi Aliçeyrek köyünde doğup büyüyen ve üniversite yıllarında sinema hayatına atılan Sinema Danışmanı Rıdvan Yavuz, 1990'lı yıllarda bir köyden başka bir köye eğitim görmeye giden iki kardeşin okul hayatını kısa metrajlı filme döktü. Filmde defterleri olmadığı için derse alınmayan öğrencileri konu alan Rıdvan Yavuz, zor şartlar altında çektiği 'Kuyu' filmi ile birçok festivalde finalist oldu. Son olarak 3. Altın Baklava kısa film festivalinde birinci olan Yavuz, birincilik ödülünü jüri üyesi Hülya Koçyiğit'in elinden aldı.
"300 film arasından birinci oldum"
Kuyu filminin birçok festivalde finalist olduğunu belirten Rıdvan Yavuz, "Sinema hayatım üniversite ile başladı. Üniversite hayatımda birçok kısa film çektim ve birçok festivale giderek ödüller aldık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla en son çektiğim 'Kuyu' adlı kısa film ise birçok festivalde finalist oldu. En son gönderdiğimiz 3. Altın Baklava kısa film festivalinde de 300 film arasından birinci oldum" dedi.
"Zor şartlar altında çektik"
Kuyu filmini zor şartlar altında çektiklerini söyleyen Yavuz, "Kuyu filminin öyküsünü kendi yaşadığım bir olaydan esinlenerek çektim. Filmde oyuncu olarak da köyde yaşayan çocukları oynattım. Beklemediğim seviyede kaliteli bir oyunculuk sergilediler. Kuyu filmini Aliçeyrek köyünde zor şartlar altında çektik. İmkanlarımız gerçekten kısıtlıydı ve o kısıtlıklar içerisinde yine de iyi bir çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Hülya Koçyiğit ve Engin Altan Düzyatan'dan övgüler aldı
Birincilik ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden alan Sinema Danışmanı Rıdvan Yavuz şöyle devam etti:
"Kuyu filmini doğduğum köyüm olan Aliçeyrek köyünde çektim. Birçok festivalde finalistti ve en son gönderdiğimiz 3. Altın Baklava kısa film festivalinde 300 film arasında birinci seçildi. Ödülümüzü jüri üyesi Hülya Koçyiğit'in elinden aldık. Ödül töreninden sonra Hülya Koçyiğit ile yaptığımız kısa konuşmada köydeki çocukların oyunculuklarını çok beğendiğini söyledi. Aynı şekilde Engin Altan Düzyatan'da çocuklarının oyunculuğunu beğendiğini ifade etti"
(SK-AA-Y)

14.05.2017 10:15:08 TSI
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