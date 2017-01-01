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Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:10
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Adalya Vakfı gelecek umutlarını rafa kaldıran lise gençliği için el ele verdi ve gençlerin eğlenerek, öğrenerek ve paylaşarak hayata tutunmalarını hedefleyen Gençlik Parkı projesine başladı. Etaplar halinde hayata geçirilecek projesinin ilk aşaması merkez binasının inşaatı ise son sürat devam ediyor.
Lise eğitimi alan gençlerin gelecek endişesini azaltmak için eğitim, psikolojik ve sosyal gelişim merkezi oluşturma hedefiyle yola çıkan Muratpaşa Belediyesi, ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışması Gençlik Parkı inşaatı devam ediyor. Fener Caddesi ve 2007 Sokak kesişiminde bulunan Gençlik Merkezi'yle çaresiz, yılgın, hedefsiz gençlerle 2-3 yıl gibi uzun dönemli bir işbirliğiyle özgüven kazanmış, belli konularda uzmanlık eğitimi almış, stajlarını tamamlamış, iş bulabilen ve Türkiye'ye katkı sağlayan bir kuşağın oluşması hedefleniyor.
Etap etap büyüyor
Etaplar halinde hayata geçirilecek projenin ilk bölümünü, inşaat çalışmaları devam eden merkez oluşturuyor. 60 metrekare kapalı alan ve 85 metrekare yarı kapalı alan olmak üzere toplam 145 metrekare üzerinde inşa edilen Gençlik Merkezi'nde kütüphane, çalışma alanları, psikolojik danışmanlık, bilgisayar eğitimi ve kullanım sınıfı, İngilizce dil eğitimi sınıfı yer alacak. Projenin 2'nci etabında ise 70 kişilik mini sinema, konferans salonu, satranç, karikatür, resim, müzik ve benzeri amaçlarla kullanılacak çalışma odaları hayata geçirilecek. Proje tamamlandığında toplam bin 50 metrekare genişliğe ulaşacak bir kompleks ortaya çıkacak.
Ey Türk Gençliği diyeceğimiz bir nesil
Gençlik Merkezi'ne Muratpaşa'da yaklaşık 10 bin kişilik bir lise topluluğu içinde eleme ve üye sistemi ile kayıt alınacak. Merkezde kız öğrenci mevcudunun yüzde 65, erkek öğrenci mevcudu ise yüzde 35 oranında olması hedefleniyor. ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek, projenin hedefinde üniversiteyi kazanma olasılığını sıfır sayan ve gelecekten hiç ümidi olmayan liseli gençler olduğunu belirterek, "Sloganımızı da bu çerçevede 'Sizler sahiplendiğiniz sürece Ey Türk Gençliği diyebileceğiniz bir gelecek olabileceğiz' belirledik" diye konuştu.
(AA-

14.05.2017 10:19:33 TSI
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