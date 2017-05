YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Karakelle ve Bayram Anneler Gününü kutladı

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Av. Serkan Bayram, Anneler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladılar.

Milletvekilleri Karakelle ve Bayram, mesajlarında "Büyük anlamlarla yüklü bir anneler gününü idrak ediyoruz. Dinimizin en yüce değeri verdiği "Cennet Analarımızın ayakları altındadır" ilahi hitamıyla müjdelediği O İnsanlar için yılın her günü, hatta ömrün tamamı Anneler Günüdür.

Analarımız istiklal ve İstikbalimizi bizlere bağışlayan Şehitlerimizin anasıdır.Anadolu'nun vicdanı, Anadolu'nun yüreği, Anadolu'nun sesi ve nefesidir. Analar Aziziye Tabyalarının Nene Hatunu, Balkanların Kara Fatma'sı, Kurtuluş Savaşının kağnı önündeki Elif Anasıdır. Hayatımızın her safhasında en önemli yeri olan analarımız her zaman baş tacımızdır. 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı "Dik Durun Ağlamayın Şehitlik Şehadet En Büyük Mertebedir" diyen Şehit Komiserimiz Demet Sezen'in mesajı anneler gününde o ulvi duyguyu en güzel şekilde anlatmaktadır. Bu nedenle onlar için ne yapılsa, ne methiyeler yazılsa azdır. Engin kültürümüzün hemen hemen her sayfasında , Şairlerimizin en güzel şiirlerinde, mısralarında, gülün renginde, bülbülün sesinde, onların sıcak yürekleri vardır.Bu nedenle onların bir kez daha anıldığı günlerde Ana şefkatini yaşayamamış çocuklarımıza " Öksüz" olduklarını hatırlatacak davranışlardan kaçınmak, şefkat deryası Analarımıza gösterilecek en büyük saygıdır. Bu düşüncelerle başta Şehit annelerimiz olmak üzere bütün Annelerimizin anneler gününü kutluyor, programa katılan eli öpülesi tüm annelerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

