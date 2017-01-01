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Milletvekili Aydemir: "Annelerimiz, değerlerimizin mimarlarıdır"

- Aydemir: "15 Temmuz destanı annelerimizin eseridir"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Annelerimiz, toplumsal İffet ve izzetimizin tarifi, aklıselimimizin ifadesi, hassasiyet ve dikkatlerimizin banisi, tefekkür ve duygularımızın kaynağı, milli irade ve irfanımızın mürşididir" dedi.

Annelerimiz, milli ve manevi rehberlerimiz

Bir şairin ifadesiyle, annelerin 'dua kalası' olduğu, onların yüreklerinden beslenen merhamet ve şefkat ikliminin toplumun ruhunu oluşturduğunu belirten Milletvekili Aydemir, annelerin milli ve manevi değerlerin mimarı olduğunu kaydetti.

15 Temmuz destanı ve annelerimiz

Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihimizin ufkunu çizen annelerimize ebediyen minnettarız" vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz'da ihanet odaklarına karşı verilen destansı mücadele ve efsanevi dirilişe annelerin öncülük ettiği, 6 asır dünyaya hükümran olmuş muhteşem ecdadın annesi Hayme Hatun evlatlarının, milli irade mukaddesini hainlere çiğnetmediğini hatırlattı.

Vahapzade'nin ifadesiyle anne tarifi

Mesajında, Şair Bahtiyar Vahapzadenin 'Yoh men heçem/Men yalanam/kitap kitap sözlerimin/müellifi menim anam' dizelerine yer veren Milletvekili Aydemir, tarihe, millete hayat veren gücün annelere ait fedakarlık, sadakat ve vefanın eseri olduğunu aktararak, yine Vahapzade'nin, 'Çohdur bu dünyada hediye ancağ/Ömürden hediye görmemişem men/ Çohdur hediye insan adına/Gıymetli ziynetler, gıymetli daşlar/Ana hayat verir öz evladına/Hem de öz ömründen ömür bağışlar' vurgusunu paylaştı.

"Annelerimizin varlığı kıymetimiz, onların yokluğu kıyametimizdir"

'Annelerimizin varlığı kıymetimiz, onların yokluğu kıyametimizdir' diyen Milletvekili Aydemir, "Toplumsal karakterimizin müellifi, bize ait şuur ve ölçünün belirleyicisi olan annelerimiz, her manada varlık sebebimizdir. Annelerimiz, mukaddes değerimizdir. Milli iradenin ifade ettiği haysiyetin membası, yüce milletimize yol çizen izan, idrak ve basiretimizin mayasıdır. Onların duası kalamız, onların varlığı varımızdır" tarifini yaptı.

Manevi hürmetin adresi olan tüm annelerin, anneler gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, "Tüm destanlarımızı yazan, efsanelerimizi oluşturan, bizi mukaddeslerimize yönelten annelerimize şükranlarımızı sunuyor, şehit anaları rahmet, şehit ve gazi annelerini minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

(ERZ-Y)



14.05.2017 10:30:43 TSI

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