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Van'da temizlik seferberliği



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve Van Gölü sahillerde çevre kirliliğine karşı seferberlik başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe belediyelerinin de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda çevre kirliliğine neden olan etkenler görüşülerek kirlilikle mücadele konusunda alınacak tedbirler karara bağlandı. Kent estetiğine ve temizliğine büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda ise bazı kararlar alındı.



Gelişi güzel hafriyat dökümüne ceza

Tüm ilçe belediyeleri kendi hizmet sınırları dahilinde denetimler yaparak kazı ve yıkım çalışmaları sonucu ortaya çıkan atıkları, Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği hafriyat döküm alanına taşınması sağlanacak. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacağı belirtildi.



Gölün kıyı temizliğine özel ekip

Toplantıda Van Gölü'nün kıyılarıyla ilgili de önemli bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda göl kıyısındaki temizlik işleri için tüm belediyelerin katılımı ile bir ekip kurulacak. Kıyı temizliği bu ekip tarafından yürütülecek. İlçe belediyeleri göl ve çevresinde kendi sorumluluk alanları dahilinde temizlik işlerine ayrıca devam edecekler.

İlçe belediyelerinin de desteğiyle kent genelinde geri dönüştürülebilecek atıklar için de adım atılacak. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için lisanslı firmalarla pil, atık yağ, lastik gibi toplanması konusunda görüşmeler yapılacak. Ayrıca vatandaşın duyarlılığının arttırılması içinde sosyal içerikli organizasyonlar ve uyarıcı afişler hazırlanacak.



Ahır denetimleri yapılacak

Kent içinde hayvancılıkla uğraşanlarla ilgili de bir dizi kararlar verildi. Mahalle aralarında besicilerle ilgili denetimler sıklaştırılacak. Oluşturulacak ekiple sorunlar yerinde tespit edilerek, yasaların el verdiği düzeyde hayvan sahiplerinden gerekli önlemlerin alınması istenecek. Aksi takdirde küçük veya büyükbaş hayvan besleyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Tüm bu kararların yanı sıra beton üreticisi, mermer atölyesi, lastikçi gibi çevre kirliliği oluşturan işletmelerle ilgili de çalışmaların yürütüleceği bildirildi.

(MSA-Y)



14.05.2017 10:38:22 TSI

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