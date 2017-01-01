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Anneler Günü mesajları

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:31
Anneler Günü mesajları
Anneler Günü mesajları

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (ÇALIŞAN SEN) Van İl Başkanı Yusuf Adli, Anneler Günü nedeniyle birer kutlama mesajı yayınladı.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, sabrın ve hoşgörünün timsali olan annelerin gününü kutladı. Annelerin büyük fedakarlıklarla evlatlarını yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Çiçekli, "Anne, ailenin temel taşıdır. Bizler de annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Peygamber Efendimizin, 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' hadisi de İslam dininin annelere verdiği önemi açıklamaktadır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu vesileyle, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren değerli annelerimizin Anneler Gününü kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.
Yusuf Adli, yayınladığı mesajda, anneleri yılın birkaç gününde hatırlatan etkinliklere karşı olduklarını belirterek, "Cennetin, anaların ayakları altında olduğunu müjdeleyen Peygamber ve anne ve babalara iyi davranılması, 'of' bile denmemesi gerektiğini bizlere öğütleyen Cenab-ı Allah, insanların düşünmelerini de emrediyor. Anneler her zaman sevilmeli ve hatırlanmalıdır. Dinimizin emredici hükmü ve Müslümanlar olarak insanlığımızın gereğidir. Onlara karşı saygılı, merhametli, sabırlı ve fedakâr olmalıyız. Çünkü annelerimiz bize bunları yapmıştır. Uykusunu bölmüş, yememiş yedirmiş, her türlü fedakârlığı yapmıştır. Onların şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle büyüdük. Anne, bir evin baş tacıdır. Baba evin direği ise anne de o evin yapı taşıdır. O evin harcıdır, temelidir. Bu nedenle anneleri yılın belli günlerinde değil, her zaman saymalıyız, sevmeliyiz, her zaman hatırlamalıyız. Anneleri her zaman başımızın üzerinde taşımalıyız. Onları, yaşlılıklarında rahat ettirmeliyiz. Onların sevgisini yüreğimizde her zaman hissetmeliyiz. Bugün sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli bir aile ortamında yaşayabiliyorsak bunu annelerimize borçluyuz. Onlar, sağlıklı nesillerin yetişmesinde, huzurlu toplumların inşasında temel rol oynamaktadır. Ancak üzülerek görüyoruz ki annelerimiz kapitalizmin sömürge aracı olarak kullanılmaktadır. Televizyon kanallarında, gazete ve radyolarda annelerimizle ilgili duygu sömürüsü yapılan reklamların sonunda tüketime yönlendirilmekteyiz. Bu reklamlar bize israfın haram olduğunu unutturuyor. Müslümanlara düşen görev, kapitalist sistemin ticari tuzağına düşmemektir. Müslümanlar, annelerini her zaman baş tacı eden, onların mutlu ve huzurlu olması için çalışan bireyler olmalıdır. ÇALIŞAN-SEN olarak, bütün Müslüman kardeşlerimizin, özellikle şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete intikal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

14.05.2017 10:40:50 TSI
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