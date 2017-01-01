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"Sağlığın için Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:43
"Sağlığın için Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi
"Sağlığın için Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Deva Okulları tarafından "Sağlığın için Pedal Çevir" sloganıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sağlığın için Pedal Çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.
Yoğun ilgi gören bisiklet turuna, Deva okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ile okul personelleri, sağlık ekipleri,öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik süresince sağlık sponsoru olan Özel Deva Hastanesi ambulans ekipleri Bisiklet Turunda yolda kalan bisiklet sürücülerine yardım ederek eşlik etti. Bu yıl ikincisini düzenlenen bisiklet turu etkinliğine ilgiden memnun olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Gençlerimize bisikleti özellikle de sporu sevdirmeyi istiyoruz. Bisiklet sporunu daha çok sevdirmek istiyoruz. Bununla ilgili güzelde bir etkinliğimiz oldu. Bunu geleneksel hale getirdik. Hatta kendi okulumuzda bisiklet kulübü kurarak bu işi gençlerimiz arasında sevdirmeye ve de halkımıza bisiklet sporunu sevdirmeyi, spor yapmaya özendirmek istiyoruz" dedi. Etkinliğe 2 yıldır katıldığını belirten 8.sınıf Öğrencisi olan Zehra Öke, "Mükemmel bir etkinlik çok eğlendim. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Evde oturup sıkıcı bir gün geçirmekten ise böyle bir etkinliğin daha iyi olduğunu ifade eden okul öğrencilerinden Yusuf Aydın, "Bizim için çok değişik bir etkinlikti.Ben çok eğlendim ve herkesinde eğleneceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Yaklaşık 350 bisikletlinin katıldığı etkinlik, Primemall AVM önünde başlayıp, Deva Okulları bahçesinde sona erdi.
(SD-Y)

14.05.2017 10:52:02 TSI
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