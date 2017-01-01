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Vergi Dairesi Başkanı Ünver, MÜSİAD Konya'nın konuğu oldu



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KONYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından Mutat olarak düzenlenen toplantıların bin 225'incisi Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'in katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen konferansta "6736 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ve Yeni Kurulan İhtisas Vergi Daireleri" konuları anlatıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin mutlaka 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu fırsatın kaçırılmaması son derece önemlidir" dedi.

6736 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ve Yeni Kurulan İhtisas Vergi Daireleri hakkında bilgi veren Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ise, "6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesidir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016'da ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk iki taksitlerini içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuna kadar ödemedikleri takdirde yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın mükelleflerimiz tarafından kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.

İstişare toplantıları ile birlikte sorunların karşılıklı konuşularak çözüme ulaştığını belirten Ünver, Konya Vergi Dairesi Başkanlığının vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti. Musa Kazım Ünver, "Bu doğrultuda Başkanlığımız bünyesinde Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, 1 Mayıs tarihinden itibaren Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğümüz faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Konya'da 940 mükellefimiz ihtisas Vergi dairesine geçmiştir. Bu mükelleflerimiz Nisan ayı KDV beyannamelerini ihtisas vergi dairemize vereceklerdir. Mükelleflerimizin diğer beyannamelerini önceki süreçte olduğu bağlı olduğu vergi dairelerine vermeye devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

6736 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunundan faydalanmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla olduğunu kaydeden Ünver, Konya Vergi dairesinin Ülke genelindeki 30 Vergi dairesi Başkanlığının geçerek ilk sırada yer aldığını vurguladı. Ünver, "Çok ciddi bir başarı elde ettik. Tahsilatta da ilk sırada yer almak için gayret gösteriyoruz. Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı sağladık. Bu başarı sadece Vergi Dairesinin değil, başta MÜSİAD Konya gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının başarısıdır" dedi.

Başkan Ünver'in konuşmasının ardından Gelir İdaresi Grup Müdürleri Eyüp Yılmaz kanunun ayrıntılarını, Behzat Er ise İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü konusunda bilgiler verdi. Başkan Ömer Faruk Okka konferansın sonunda, Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'e hediye taktim etti.

(US-AH-



14.05.2017 10:52:04 TSI

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