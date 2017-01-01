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Terminal modern camiye kavuşuyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:55
Terminal modern camiye kavuşuyor
Terminal modern camiye kavuşuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın kalite kenti olması yolunda tüm mekanları en güzel şekilde dizayn eden Büyükşehir Belediyesi'nin terminal esnafının işbirliğiyle BURULAŞ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yaptırdığı modern camide inşaat yükseliyor.
Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı mekanları da kente kazandırmaya devam ediyor. Her gün bin 100 aracın giriş çıkış yaptığı, binin üzerinde kişinin çalıştığı ve binlerce kişinin kullandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin en önemli eksiklerinden biri de Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor. Terminal içindeki mescidin ihtiyacı karşılamaması üzerine hem esnaflardan hem de vatandaşlardan gelen talepler üzerine devreye giren Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl temelini attığı Terminal Camii'nde kaba inşaat önemli ölçüde tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, terminal cami inşaatında incelemelerde bulundu. Halkın ortak kullanım alanlarındaki tüm eksikliklerin bir bir giderildiğini ifade eden Başkan Altepe, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin en önemli eksikliğinin de bir cami olduğunu hatırlattı. Terminal içinde bulunan mescidin ihtilaçları karşılayamadığını hatırlatan Başkan Altepe, "Hem terminal esnafımızdan hem de vatandaşlardan cami yapılması konusunda yoğun talep vardı. Esnafımız tarafından kurulan cami derneği ile birlikte çalışmaları başlatmıştık. Kaba beton imalatı hemen hemen tamamlandı. Kısa zamanda ince işçilikleri de tamamlayıp, hem kentimize gelen misafirlerin hem de hemşerilerimizin bin an önce istifade etmesini istiyoruz. Önemli bir eksiklikti. Özgün mimarisiyle terminale de değer katacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
(AÇ)

14.05.2017 11:04:29 TSI
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