Demiryol mezunları plav gününde buluştu

Demiryol mezunları plav gününde buluştu



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Demir yolu meslek lisesi genel merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen pilav günü, TÜLOMSAŞ Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Çeşitli yıllarda faaliyette olan ve sonradan kapatılan Demiryolu Meslek Lisesi Mezunları Genel Merkezi mezunları bir araya getirerek o günleri yâd etti. Geleneksel buluşma günü hakkında bilgi veren Genel Başkan Alpaslan Taylan, 12 Mart 1955 yılında kurulan derneğin 12. geleneksel buluşmasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Genel Başkan Taylan, TCDD'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan derneğin pilav günü ile ilgili şunları aktardı:

"Her yıl bu dönemlerde diploma alınırdı. Her yıl şenlik yaşanırdı. Okulumuz 1998 yılında kapandıktan sonra bu havayı yaşatmak adına gelenek haline geldi. Her yıl katılım fazlalaşıyor. 12 yıl önce 300 kişi katılırdı, geçen sene 800 kişi katılmıştı, bu sene ise bin kişilik bir katılım gerçekleşti. Bunu bize öğretmenlik yapan büyüklerimiz sayesinde onların büyük destekleri ile bunu yapabiliyoruz. Burada en eski 1948 yılı mezunu bir ağabeyimiz var. Bundan sonraki faaliyetimiz olan ve 25'incisini gerçekleştireceğimiz Akçay gecemiz var. Balıkesir'in Akçay ilçesinde Demiryollarının kampı var ve burada 1 haftalık bir programımız olacak. 21 Mayıs'ta başlayacak ve 26 Mayısta sona erecek bir program olacak 1947 mezunlarının mezuniyette 40'ıncı yılları kutlanmış olacak. 1980 mezunlarının okula girişleri kutlanacak. Yani bir anlamda buluşmak için vesile bulmuş oluyoruz. 4189 mezun vermiş okulumuz. Bunların bir kısmı vefat etmiş ve şuan 2162 üyemiz var bunların büyük bir kısmı TCDD'de hizmet veriyor, başka firmalarda çalışanlar var. Hâkim, savcı, doktor profesör gibi her mesleğe yönelen arkadaşlarımız olmuş hepsi ile gurur duyuyoruz."

14.05.2017

