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24 ülkeden 108 bilim adamı Ahlat'ı gezdi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - 24 farklı ülkeden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 108 bilim adamı, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Van'da düzenlenen '21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi'ne katılan Türkiye'den 59 ve 24 farklı ülkeden 49 olmak üzere toplam 108 bilim adamı Ahlat'tı ziyaret etti. Yurt dışından Irak, Mısır, Fas, Ukrayna, Tunus, Libya, Cezayir, Suriye, İspanya, Umman, Ürdün, Yemen, Kazakistan, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, İran, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Afganistan, Hindistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Özbekistan'dan gelen bilim insanları Ahlat'ı gezdi.

İlçede ilk olarak Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen heyete, daha sonra dünyadaki iki örnekten birisi olan Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret ettiler. İlçenin tarihi ve doğal zenginliklerini oldukça beğenen heyet, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçedeki gezi programı sona erdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin ev sahipliğinde ayın onunda başlayıp bugün sona erecek olan 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi düzenledik. 24 farklı ülkeden katılım gerçekleşti. Kongre katılımcılarımıza Van Gölü etrafındaki tarihi ve doğal güzellikleri, medeniyet değerlerini de göstermek üzere Ahlat'a gelmeyi tercih ettik. Çünkü Ahlat bizim için son derece önemli bir yerleşim yeridir. Önemli ve tarihi bir şehrimizdir. Bugün buraya getirdiğimiz misafirlerimiz, Anadolu'ya geldiğimizde kurmuş olduğumuz medeniyetin örneklerini gördüler" dedi.

Çuvaşistan Türk Dünyası Kültür Merkezi Başkanı İlya İvanov ise, "Bence son yıllarda Van şehri ve çevresi çok gelişmiş. Bu bizim için çok sevindirici gözüküyor. Tarihi eserler kapsamında bu bölge çok önemlidir. Bizler çok sevinerek buraları gezdik" dedi.

(SAD-MSA-Y)



14.05.2017 11:08:29 TSI

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