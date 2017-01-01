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Adana Spor Çalıştayı

- Karalar: "Uyuşturucunun panzehiri spordur. Biz bunun için spora, sporcuya destek veriyoruz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da sporun sorunları, çözüm yolları ve geleceği bu yıl ilki düzenlenen "1. Adana Spor Çalıştayı"da masaya yatırıldı.

Seyhan Kent Konseyi organizesinde Adana'da sporun geleceği "Adana 1. Spor Çalıştayı"da tartışıldı. Çalıştaya; Adana Valiliği, Seyhan Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve Beden Eğimi Öğretmenleri Derneği Federasyonu destek verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalıştayda yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya önem verdiklerini belirterek, bu yüzden "spor dostu" olarak anıldıklarını söyledi. Karalar, "Sporda bir sürü iş yaptık yapmaya devam ediyoruz. Uyuşturucunun panzehiri spordur. Biz bunun için spora, sporcuya destek veriyoruz. Sadece son açtığımız Ova, Uçak, Onur ve Şakirpaşa mahallerini kapsayan alanda 10 bin metrekarelik spor tesisinde 13 farklı branşta aynı anda spor yapılabiliyor. Ciddi para harcıyoruz, ciddi emekler veriyoruz. Bu çalıştayında son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Spora siyaset asla karışmamalı. Nasıl siyasetin camiye girmemesi gerekiyor ise girdiğinde başka işler oluyorsa spora da asla ve asla siyaset girmemeli" ifadelerine yer verdi.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, çalıştayda elde edilecek sonuçların ileride yol gösterici olacağını söyledi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir'de Seyhan Belediyesi'nin son 3 yıl içinde yaptığı devasa tesis ve spor yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

(SRK-Y)



14.05.2017 11:08:39 TSI

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