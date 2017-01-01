YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Gündoğan'dan elim kaza ile ilgili mesaj

Rektör Gündoğan'dan elim kaza ile ilgili mesaj



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Marmaris'te yaşanan kaza ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Marmaris'te yaşanan otobüs kazasının ardından bir mesaj yayımlayan Rektör Gündoğan, ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Rektör Gündoğan, "Anneler Günü sevinci içindeyken Marmaris'ten gelen acı haber bizleri üzüntüye boğdu. Bu feci kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(BRK-KÇ)



14.05.2017 11:11:46 TSI

NNNN

