Rektör Gündoğan'dan elim kaza ile ilgili mesaj
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Marmaris'te yaşanan kaza ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Marmaris'te yaşanan otobüs kazasının ardından bir mesaj yayımlayan Rektör Gündoğan, ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Rektör Gündoğan, "Anneler Günü sevinci içindeyken Marmaris'ten gelen acı haber bizleri üzüntüye boğdu. Bu feci kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
(BRK-KÇ)
14.05.2017 11:11:46 TSI
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