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"Umut Dolu Gözler" hayallerin kapısını araladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin yürütmüş olduğu, Eskişehir Derviş Baba Gönüllüleri tarafından desteklenen "Umut Dolu Gözler Projesi" hayata geçti.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi aynı zamanda, Eskişehir Derviş Baba gönüllülerinden olan Zekiye Doğan'ın Proje Yönetimi dersi kapsamında başlattığı çalışmalardan biri olan, "Umut Dolu Gözler Projesi", Eskişehir'de yaşayan Türk ve sığınmacı ailelerin çocuklarını Sazova Bilim ve Kültür Parkı'nda bir araya getirdi. Çocukların Bilim Deney Merkezi ile başlayan gezileri, Uzay Evi ve Masal Şatosu'yla devam etti. Çocukların hayatlarında küçük dokunuşların büyük etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Doğan, "Bu çocukların yaşadıkları toplumla kültürel olarak kurabilecekleri bir bağ ne kadar önemliyse, kendi aralarında ve çevreleriyle etkileşimi de en az onun kadar önemli. Zira ilkinin gerçekleşmesinin yolu ikincisinden geçiyor. Bugün çocukların çevrelerini tanıması için meydana getirilen bu fırsatın çocuklar arasında kalıcı arkadaşlıkları da pekiştireceğine inanıyoruz. Hazırladığımız projelerimizde özellikle sadece sığınmacı ailelerden ya da sadece Türk ailelerden çocuklar seçmedik; her ikisini de bir araya getirerek çocukların güçlü bir bağ oluşturmasını ve böylece ülkemiz kültürüne yabancı olan bu çocukların uyum sorunlarını elimizden geldiğince en aza indirmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleşen projede; Masal Şatosu'nu gezdikten sonra kalan zamanlarını şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayarak geçiren çocuklar, günün sonunda yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattıkları resimler çizdi.

(MY-KÇ)



14.05.2017 11:14:16 TSI

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