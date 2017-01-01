YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çömlekçi 2. etapta hak sahipleri ile 115.8 milyon TL'lik anlaşma sağlandı

Çömlekçi 2. etapta hak sahipleri ile 115.8 milyon TL'lik anlaşma sağlandı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Çömlekçi 2. Etap Kentsel Dönüşüm alanında hak sahipleri ile görüşmelere Büyükşehir Belediyesinde devam ediliyor.

Hak sahibi vatandaşların önemli oranda ilgi gösterdiği görüşmelerde 752 hak sahibi ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Bu kapsamda bin 336 hisse TOKİ tarafından hak sahiplerinden nakit karşılığında satın alınırken söz konusu anlaşmaların karşılığı olarak hak sahiplerine 94.8 milyon TL ödendi. Çömlekçi ve Yenicuma'dan konut talep eden 110 hissedar ile de konut karşılığında 21.1 milyon TL anlaşma yapıldı. Böylece Çömlekçi 2. Etap Kentsel Dönüşüm alanında hak sahipleri ile 115.9 milyon TL'lik anlaşma yapıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi II. etap kentsel dönüşüm alanında hak sahiplerine ilgilerinden ötürü teşekkür etti. Çömlekçi I. etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından II. etap kentsel dönüşüm alanında anlaşma usulü ile satın alma işlemlerinin sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu kapsamda II. etap kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerimize, I. etap kentsel dönüşüm alanında mahkemelerin belirlediği fiyatlar güncellenerek sunulmaktadır. Burada vatandaşlarımıza sunulan fiyatlar piyasa şartlarının üstünde, oldukça avantajlı fiyatlardır. Hak sahibi hemşehrilerim ilgi göstererek anlaşma sürecine katılmıştır. Çömlekçi II. etap kentsel dönüşüm alanının önemli bir kısmı TOKİ tarafından anlaşma usulü ile satın alınmıştır. Bölgedeki tüm hak sahibi hemşehrilerimden ricamız bu fırsatı son derece iyi değerlendirmeleridir" dedi.

(BK-ÖS-Y)



14.05.2017 11:14:34 TSI

NNNN

