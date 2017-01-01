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Kaymakam Kırlı'dan şehit annelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Kaymakam Kırlı, beraberindeki Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, Malazgirt Garnizon Komutanı Üsteğmen Erhan Kaya Sümer ve İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü ile şehitlerin evlerini ziyaret etti. Kaymakam Kırlı'nın 24 yıl önce şehit olan Jandarma Er Mehmet Zeki Özsubaşı ve 12 yıl önce şehit olan Selçuk Yabansu'nun baba ocağına yaptığı ziyaretler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaymakam Kırlı, tüm anneler gibi çocuklarını sevgi ve özveri ile büyüten annelerimizi evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Ellerini öperek hayır dualarını aldık. Bugün Anneler Günü. Bilindiği üzere annelerin tüm gayesi, çocuklarını mutlu etmek ve onların mutluluğu ile mutlu olmaktır. Bizde bu kıymetli annelerimizi mutlu etmek için ziyaretlerine geldik" dedi.

(VE-MSA-Y)



14.05.2017 11:15:27 TSI

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