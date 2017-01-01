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Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu

- Prof. Dr. Gökhan Moray, fark edilmeyen kompartman sendromunun, ölümcül sebeplere neden olabileceğini belirtti



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ADANA (İHA) - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray, son yıllarda açık karın ameliyatlarında en önemli konu haline gelen kompartman sendromunun, fark edilmediğinde ölümcül sebeplere neden olabilen çok ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde düzenlenen "Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Toplantısı", bölge hastanelerinde görev yapan çok sayıda genel cerrahı bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Gökhan Moray, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü'nde yılda ortalama 8 bin ila 8 bin 500 arasında ameliyat yapıldığını belirterek, bunlar içerisinde açık karın ameliyatlarının önemli yer tuttuğunu ifade etti. Açık karınların en önemli sorunu olan kompartman sendromunun, son 10-15 yılın popüler konusu haline geldiğine dikkat çeken Moray, "Çok ciddi bir sorun. Fark edilmediği takdirde ölümcül sebeplere neden olabiliyor ve maalesef tanı koymakta şüpheden öteye gidilemiyor. Umarım bu toplantı, bu konudaki güncel bilgileri tekrar gözden geçirmek için bir fırsat olur" dedi.

Düzenleme Kurulu'nda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray ile birlikte Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. M. Akın Tarım ve Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal'ın da yer aldığı toplantı, açılışın ardından bilimsel oturumlarla devam etti. Gün boyu süren 4 ayrı oturumda; "Karın içi yüksek basınç ve abdominal kompartman sendromu ile ilgili tanımlamalar, basınç ölçüm yöntemleri", "Karın içi basıncı arttıran sebepler", "Abdominal kompartman sendromu kliniği", "Abdominal kompartman sendromunun tıbbi tedavisi", "Abdominal sepsis", "Abdominal kompartman sendromunun cerrahi tedavisi ve açık karının yönetimi", "Entero atmosferik fistül gelişimi, tedavi yaklaşımları" konuları ele alındı. Toplantının son bölümünde, olgu sunumları ile maket üstünde VAC uygulamaları gerçekleştirildi.

(ADN-Y)



14.05.2017 11:16:02 TSI

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