ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:07
Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu
Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu
- Prof. Dr. Gökhan Moray, fark edilmeyen kompartman sendromunun, ölümcül sebeplere neden olabileceğini belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray, son yıllarda açık karın ameliyatlarında en önemli konu haline gelen kompartman sendromunun, fark edilmediğinde ölümcül sebeplere neden olabilen çok ciddi bir sorun olduğunu söyledi.
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde düzenlenen "Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Toplantısı", bölge hastanelerinde görev yapan çok sayıda genel cerrahı bir araya getirdi.
Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Gökhan Moray, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü'nde yılda ortalama 8 bin ila 8 bin 500 arasında ameliyat yapıldığını belirterek, bunlar içerisinde açık karın ameliyatlarının önemli yer tuttuğunu ifade etti. Açık karınların en önemli sorunu olan kompartman sendromunun, son 10-15 yılın popüler konusu haline geldiğine dikkat çeken Moray, "Çok ciddi bir sorun. Fark edilmediği takdirde ölümcül sebeplere neden olabiliyor ve maalesef tanı koymakta şüpheden öteye gidilemiyor. Umarım bu toplantı, bu konudaki güncel bilgileri tekrar gözden geçirmek için bir fırsat olur" dedi.
Düzenleme Kurulu'nda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray ile birlikte Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. M. Akın Tarım ve Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal'ın da yer aldığı toplantı, açılışın ardından bilimsel oturumlarla devam etti. Gün boyu süren 4 ayrı oturumda; "Karın içi yüksek basınç ve abdominal kompartman sendromu ile ilgili tanımlamalar, basınç ölçüm yöntemleri", "Karın içi basıncı arttıran sebepler", "Abdominal kompartman sendromu kliniği", "Abdominal kompartman sendromunun tıbbi tedavisi", "Abdominal sepsis", "Abdominal kompartman sendromunun cerrahi tedavisi ve açık karının yönetimi", "Entero atmosferik fistül gelişimi, tedavi yaklaşımları" konuları ele alındı. Toplantının son bölümünde, olgu sunumları ile maket üstünde VAC uygulamaları gerçekleştirildi.
(ADN-Y)

14.05.2017 11:16:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
Yazı işleri kadrosuna Adana Adliyesi'nden taze kan
YEREL

YAZI İŞLERİ KADROSUNA ADANA ADLİYESİ'NDEN TAZE KAN
Park kavgası camiye bağışla sonuçlandı
YEREL

PARK KAVGASI CAMİYE BAĞIŞLA SONUÇLANDI

SEYMER'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

SEYMER'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Adana Spor Çalıştayı
YEREL

ADANA SPOR ÇALIŞTAYI
&quot;Halk Günü&quot; stada döndü
YEREL

"HALK GÜNÜ" STADA DÖNDÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'da &quot;ColorFest&quot; boya festivali
YEREL

ADANA'DA "COLORFEST" BOYA FESTİVALİ
Gözlerini kapatarak engelliler ile maç yaptılar
YEREL

GÖZLERİNİ KAPATARAK ENGELLİLER İLE MAÇ YAPTILAR
Kozan'da Anneler Gününde kadınlara gül dağıtıldı
YEREL

KOZAN'DA ANNELER GÜNÜNDE KADINLARA GÜL DAĞITILDI
Adana'da 41 arı kovanı çalındı
YEREL

ADANA'DA 41 ARI KOVANI ÇALINDI
Adana Demirspor'a ligde kalma primi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'A LİGDE KALMA PRİMİ
Kozan'da Özgül Öğrenme Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive' semineri
YEREL

KOZAN'DA ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU, DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVE' SEMİNERİ
Başkan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin TL pirim
YEREL

BAŞKAN KARALAR'DAN DEMİRSPOR'A 150 BİN TL PİRİM
Adana'da oturarak voleybol heyecanı
YEREL

ADANA'DA OTURARAK VOLEYBOL HEYECANI
Hemşireler Günü resim sergisi defile ve müzik dinletileriyle kutlandı
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ RESİM SERGİSİ DEFİLE VE MÜZİK DİNLETİLERİYLE KUTLANDI
Kozan'da yıldızlar basketbol turnuvası
YEREL

KOZAN'DA YILDIZLAR BASKETBOL TURNUVASI
Kadın sanayiciler fidan dikti
YEREL

KADIN SANAYİCİLER FİDAN DİKTİ
Genç Kızılay Gönüllüleri, anneleri en özel günlerinde yalnız bırakmadı
YEREL

GENÇ KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, ANNELERİ EN ÖZEL GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI
&quot;Eskort sitelerine&quot; yönelik 13 ildeki operasyon
YEREL

"ESKORT SİTELERİNE" YÖNELİK 13 İLDEKİ OPERASYON
EN ÇOK OKUNANLAR
Anneler Günü mesajları ve sözleri 2017
YAŞAM

İŞTE EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Kazdıkça içinden servet çıktı!
  • 4 Dolandırıcıların yeni taktiği!