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Alikahya'da kapalı pazar çalışmaları sürüyor



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Alikahya Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar inşaatında incelemelerde bulundu.

Temeli yaklaşık bir ay önce atılan kapalı pazar inşaatının durumu hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Doğan, "Göreve geldiğimizde şehrimizde hiç kapalı pazar yoktu. Kolları sıvayıp projeler hazırladık. 8 yıl önce bir tane bile kapalı pazarı olmayan İzmit'in şimdi 8 tane kapalı pazarı oluyor. Kapalı pazarların içerisinde tuvaletinden lavabosuna, çay içme yerine, zabıta birimine, bebek emzirme yerine kadar halkımızın sadece Pazar ihtiyacını değil diğer ihtiyaçlarını da karşılayabildiği alanlar bulunuyor. Pazar birim çok önemli bir kültürümüz. Pazarlara gidilsin, pazarda yağmurdan, çamurdan, güneşten korunarak keyifle alış veriş yapılsın. Pazarcımız da bir gün önceden gelip direği ile, tentesiyle uğraşmasın. Gelsin aynı gün tezgahını kurup keyif içinde satışını yapsın. Alikahya'da da yıllardır insanlarımız sokak arasına kurulan pazardan alış veriş yapmak zorunda kalıyordu. Artık bundan kurtulup son derece modern ve refah bir ortamda alış veriş yapılacak. Alikahya kapalı pazarımız da hayırlı olsun. Biz halkımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu hizmetlerle her zaman halkımızın duasını ve sevincini yaşamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Mahallesi'nde 1800 metrekarelik bir kapalı alan üzerine yapılmakta olan pazarın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağı kaydedildi. Yıl içinde hizmete girecek Alikahya Kapalı Pazarı'nda satış alanlarının yanı sıra zabıta odası, bebek emzirme odası, bay-bayan tuvaletler, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo gibi alanlar bulunacak.

(GY-Y)



14.05.2017 11:16:02 TSI

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