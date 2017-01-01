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Kule kafe ilgi odağı

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:08
Kule kafe ilgi odağı
Kule kafe ilgi odağı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Tarihi Kiremitlik Tepe'de bulunan Atlama Kuleleri'ndeki Kule Kafe, vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başladı. Kule kafenin ilk toplu grubu ise Yakutiye Gençlik Merkezi'nin projelerine iştirak eden gençler oldu. Kırsal kesimden gelen öğrenciler, ilk kez Kule Kafe'de çay keyfi yaşadı.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayakla Atlama Kulelerindeki Kule Kafe yeniden halka hizmet vermeye başladı. Kiremitlik Tepe'de bulunan Kayakla Atlama Kulelerinin zirvesinde yer alan Kule Kafe yenilenen yüzü ile yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra halkın hizmetine açıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İş Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2011 Üniversite Kış Oyunlarında yapılan Atlama Kuleleri Kafeteryası Erzurumluların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kule Kafe'nin ilk toplulukları arasında ise Yakutiye Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerine ve projelerine iştirak eden gençler oldu. Kırsal Kesimden GHSİM aracılığı ile Kule Kafe'ye götürülen öğrencilerin burada çay keyfi yapmaları sağlandı. Öğrenciler ilk kez kule kafeye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
2011 UNIVERSIADE'DA İÇİN YAPILMIŞTI
2011 yılında 25'in Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarında yapılan ve atlama kulelerinin zirvesinde bulunan Kule Kafe, EYOF 2017'de yeniden kapılarını müşterilerine açarken, EYOF sonrası halka yeniden hizmet vermeye başladı.
1995 METRE YÜKSEKLİKTE ÇAY KEYFİ
Yenilenen yüzü ve modern çehresi ile Atlama Kulelerindeki Kule Kafe 1995 metre yükseklikte Erzurumluların yanı sıra yerli ve yabancı konukları ağırlamaya devam ediyor.
BULUTLARIN ARASINDA HASBİHAL
Erzurum'un adeta simgelerinden biri haline gelen Kayakla Atlama Kuleleri'ndeki Kule Kafe, gençlerinde hasbihal ettikleri mekan haline geldi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi'nin ortaokul çalışmaları kapsamında öğrenci çalışma gruplarıyla kitap söyleşisi ve hasbihaller için tercih ettiği Kule Kafe, çocukları adeta büyüledi. 7 den 70 e herkesi ağırlayan tesis bugünlerde halkın uğrak yeri olmayı da başardı.
HAFTANIN YEDİ GÜNÜ AÇIK
Atlama Kuleleri Kul Kafe Tesis Müdürü Murat Turan, kule kafenin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında faaliyet gösterdiğini belirterek, yerli ve yabancı konukların yanı sıra vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yeniden kapılarını halka açan Kule Kafe'de hizmet anlayışının ön planda olduğunu ve bütün halkı, Kule Kafe'ye davet etti. Taşkesenligil, "Nasıl ki, İstanbul'da kuz kulesi, Akara'da Ata Kule varsa, Erzurumumuzda da Kule Kafe var. Tüm halkımızı bu eşsiz manzarayı görmesi için Kule Kafe'ye davet ediyoruz" dedi.
(ERZ-AT-Y)

14.05.2017 11:17:31 TSI
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