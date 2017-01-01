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Iğdır'da Okullar arası futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır merkez Kurtuluş ilkokulu tarafından ilkokullar arası futbol turnuvasını düzenlendi.

Kurtuluş ilkokulu Müdürü Salih Pala ile Müdür Yardımcısı Şahin Ocak tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarına 16 takım katıldı.

Kurtuluş ilkokulu bahçesinde bulunan sentetik çim sahada yapılan futbol turnuvasında şampiyonluk kupasını, Iğdır merkez Mahmut Nedim Kuyumcu, ikinci kurtuluş ve üçüncü ise Yüzbaşı Abdurahman Özalp ilkokulu oldu.

Törende konuşan Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, güzel bir atmosferde futbol turnuvasının sonuçlandığını belirtti. Cırıt, "Okul sporları çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşam kültürünü aşılamak amacıyla organize ediliyor. Kurtuluş ilkokulu tarafından düzenlenen futbol turnuvamıza, ilimizden 16 okulumuz katıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımları kutluyorum. Geleceğin futbolcuları bu takımlardan çıkacaktır. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(ET-AT-Y)



14.05.2017 11:18:36 TSI

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