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SEYMER'den Anneler Günü etkinliği

- Başkan Karalar, eşi Nuray Karalar'ın Anneler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi'nin ağırlıklı olarak kadınlara yönelik mesleki eğitim verdiği SEYMER'in "Anneler Günü" etkinliğinde yüzlerce anne gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nin öğretmen ve öğrencilerinin organize ettiği "Anneler Günü" etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sular VİP'te gerçekleştirilen etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Zeydan Karalar, "Ben ülkemi, Adana'yı Seyhanlı ve Seyhanlıyı çok seviyorum. Kadınlarımız en büyük mutluluğu hak ediyorlar. Ülkesine sahip çıkma konusunda tek katın tipi bizim kadınımızdır. Sizleri yürekten kutluyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Bir SEYMER açılışı, bir etkinlikte sizleri mutlu görmek beni mutlu ediyor. Sizlerin daha mutlu olması için elimden gelen her gayreti gösterdim göstermeye devam edeceğim. Annelik duygusu tartışılmayacak, kutsal ve tarifi imkansız bir duygudur. Kadınların çalışmadığı, sosyal hayatta durmadığı hiçbir ülkenin müreffeh mutlu olduğunu göremezsiniz. Kadınlarımızın 4 duvar arasında kalmalarını istemiyoruz. Kendi ayakları üzeride durabilen bireyler olmalarını istiyoruz. Sizlerin satış yapabilmesi için satış yerleri yapacağız. Sizin mutluluğunuz için, sizin geleceğiniz için her şeyi yapmaya hazırım. Bu arada aramızda bulunan ve bana 3 çocuk veren sevgili eşimin de Anneler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu

Başkan Zeydan Karalar'ın ardından söz alan eşi Nuray Karalar, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Nuray Karalar, "Bende hepinizin Anneler Günü'nü kutlarım. İnşallah çocuklarınızla, ailenizle mutlu huzurlu bir yuvanız olur" dedi.

(SRK-Y)



14.05.2017 11:19:48 TSI

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