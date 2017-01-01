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Anadolu lisesi öğrencilerinden annelere özel program

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:18
Anadolu lisesi öğrencilerinden annelere özel program
Anadolu lisesi öğrencilerinden annelere özel program

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Anneler Günü dolayısıyla özel olarak hazırladığı 'Anne, iki can hece' isimli şiir ve müzik dinletisi izleyicilerini ağlattı. Öğrencilerin kostüm ve performansları ile büyük beğeni kazandığı programın son kısmında şehit anası ile şehit askerin birbirlerine gönderdikleri mektupları canlandıran öğrenciler salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen anneler günü özel programı yoğun ilgi gördü. 28 öğrencinin görev aldığı ve Edebiyat Öğretmeni Nurda Plevne ile Müzik Öğretmeni Metin Çelikel tarafından hazırlanan program öncesinde konuşan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Atay, programı hazırlayan öğenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Anneler günü olması nedeniyle anlamlı mesajlar vermek istediklerini de belirten Atay, "Yaşınız ne olursa olsun lütfen annelerinizle daha fazla zaman geçirin. Annelerimizin güzelliği dünyadaki her şeyden daha güzeldir. Annelerimizin de sizlere mesajları olacak. Annelerinizin kıymetini bilin. Öğrencilerimizin hazırladığı 'anne, iki can hece' şiir ve müzik programı, hem annelerimizin hem de çocuklarımızın duygularını anlatıyor" diyerek herkesin nefes aldığı sürece annesinin kıymetini bilmesini istedi.
Duygu seli yaşandı
Rollerini oldukça başarılı bir şekilde yerine getiren öğrenciler salonda bulunan herkesi duygulandırdı. Zaman zaman gözyaşlarının hakim olunmadığı gecede şehit düşen bir askerle annesinin birbirlerine olan hasretinin anlatıldığı çalışma geceye damga vurdu. Gecenin sonunda öğrencilerin toplu halde söyledikleri anne türküleri ise izleyicilerin de katılımı ile seslendirildi.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen anneler günü özel programını Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Selbes, Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, siyasi parti temsilcileri çok sayıda veli ve anne katıldı.
(AS-İK)

14.05.2017 11:27:48 TSI
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