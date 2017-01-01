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İzmit'te jiletler geri dönüşüme



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında geri dönüşüme berberlerden jilet katkısı yapılacak.

İzmit'te berberlerin kullandığı jiletlerin çöpe atılmadığı açıklandı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, berberlerin vatandaşları tıraş ederken kullandıkları jiletler özel kutularda toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Yetkililer, "Geçtiğimiz yıl belediyemiz, Kocaeli Berberler Odası ve İzmit Kent Konseyi ile ortaklaşa olarak 'Jiletler Çöpe Atılmasın' projesi başlatmıştık. Projedeki amacımız, çöpe atılan jiletler yüzünden çöpte yiyecek arayan hayvanların, geri dönüşümde çalışan ve çöpten kağıt toplayan insanların yaralanmalarının önüne geçmekti. Berberler, yaklaşık bir yıldan beri kullandıkları jiletleri çöpe atmayarak, özel kutularda biriktiriyorlar. Belirli aralıklarla bu kutular boşaltılarak, jiletler geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılıyor" dediler.

İzmit'te bir berberden yılda ortalama 2 kilogram jilet toplandığı kaydedildi. Kocaeli'de yaklaşık 340 adet berber bulunduğu öğrenildi.

(GY-Y)



14.05.2017 11:27:54 TSI

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