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Bisikletiyle 15 bin kilometrelik yolculuğa çıkan İspanyol Bilecik'te mola verdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bisikletiyle İspanya'dan yola çıkarak 15 bin kilometrelik yolculuğun ardından Vietnam'a varacak olan Alejandro Perez Bilecik'in Söğüt ilçesinde mola verdi.

Asıl mesleği dalgıçlık olan Perez, İspanya'dan Vietnam'a uzanan 15 bin kilometrelik yolculuğunda sırasıyla İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye geldiğini belirtti. Vietnam'a kadar çok zor ve uzun bir yolculuğa çıktığını sözlerine ekleyene Perez, "Bisikletim benim evim. Güzergahı üzerinde karşıma çıkan ve sokakta yaşayan çocukları ücretsiz bir şekilde eğlendirmek için palyaçoluk yapıyorum. Türkiye'den geçiş sırasında insanlar bana çok iyi davrandı. Osmanlı'nın doğduğu topraklar içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Şuna da Ertuğrul Gazi türbesine ziyarete gidiyorum" dedi.

(CKT-Y)



14.05.2017 11:29:28 TSI

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