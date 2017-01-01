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Akçakale Belediyesi Ceylanlı sokaklarını kilit parkeyle örüyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:20
Akçakale Belediyesi Ceylanlı sokaklarını kilit parkeyle örüyor
Akçakale Belediyesi Ceylanlı sokaklarını kilit parkeyle örüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi, ilçe merkezindeki Ceylanlı Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede bir süredir devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kilitli parke taşı döşeme işlemine geçti. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ekiplerin Ceylanlı Mahallesinde sürdürdüğü hummalı çalışmaları yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.
"Ceylanlı nezih bir ortama kavuşacak"
Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Altınsoy, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) İlçe Müdürü Ahmet Ayhan ve Kırsal Hizmetler Müdürü İbrahim Guda'nın eşlik ettiği Başkan Ayhan, Ceylanlı Mahallesinde kilit parke döşeme çalışmalarının bugünlere kalmasının nedeninin alt yapı eksikliği olduğunu söyledi. Mahallede alt yapının bir bölümünü Akçakale Belediyesinin daha önce yaptığını, kalan kısmını da ŞUSKİ'nin tamamladığını ifade eden Ayhan, "ŞUSKİ'ye teşekkür ediyoruz. Onlar alt yapı çalışmalarını bitirdi, şimdi biz üst yapıyı yapıyoruz. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları inşallah en kısa sürede bitecek ve bir mahallemiz daha tozdan, çamurdan kurtularak, nezih bir ortama kavuşacak" dedi.
"Her yer pırıl pırıl oluyor"
Ceylanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Şerbetiçen de yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a teşekkür etti. Şerbetiçen, "Ceylanlı'da daha önce yollarımız çok dar olduğundan çalışma yapılamamıştı. Allah'a çok şükür yol genişletme ve alt yapı çalışmaları bitti. Şu anda mahallemizde yoğun bir çalışma var. Her yer kilit parke taşıyla pırıl pırıl oluyor. Başta Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan olmak üzere, ŞUSKİ İlçe Müdürümüz Ahmet Ayhan ve emeği geçen herkese, mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

14.05.2017 11:29:37 TSI
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