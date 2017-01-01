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Tramvay'da sinyalizasyon çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından hayata geçirilecek olan tramvay projesi kapsamında sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tramvay projesinde tramvay araçlarının geçiş güzergahlarında bulunan sinyalizasyon sisteminde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. 24 farklı noktada gerçekleştirilen çalışma ile tramvay araçlarının güvenli geçişi amaçlanıyor. Geçiş sinyalizasyon sistemiyle tramvay aracı güvenli bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar Yahya Kaptan Mahallesi, Milli İrade Meydanı, Leyla Atakan Caddesi, Merkez Bankası, Fevziye Camii D-100 bağlantısı gibi farklı noktalarda olacak. Bu noktalarda geçiş üstünlüğü tramvay araçlarında olacak.

(GY-Y)



14.05.2017 11:30:16 TSI

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