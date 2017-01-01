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Bilecik'te 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikli eczacılar, "14 Mayıs Eczacılık Günü" kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklama yapan 9. Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ender Olcay, bilimsel eczacılığın 178'inci yılını kutlamanın gururu içinde olduklarını söyledi. Olcay, "Türkiye'de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 Mayıs'ında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık 200 yıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum" dedi.

(CKT-Y)



14.05.2017 11:30:53 TSI

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