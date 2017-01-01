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Başkan Doğan'dan gençlere teşekkür



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Partili gençlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe binasına giderek partinin gençlik kollarıyla bir araya gelen Başkan Doğan, "Referandum süresince hepiniz büyük bir fedakarlık içinde çalıştınız. Elde edilen sonuçta hepinizin büyük emeği var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim gençlerimiz her zaman çalışkan, özverili, disiplinli ve ahlaklı gençlerdir.Yeni anayasamızın hazırlanıp uygulanmaya başlamasıyla birlikte gençlerimiz artık daha aktif, daha etkili ve ülke yönetiminde daha da fazla yer alacaklar. Türk gençliğine güvenen Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra yola yine gençlerimize güvenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devam ediyor. Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle artık TBMM'de 8 milyondan fazla gencimizin temsilcileri daha da artacak, gençler adına konuşacak, önergeler sunacak, Türk gençliğinin gücünü herkese gösterecek temsilcilerimiz olacak. Cumhurbaşkanımız genelde, bizler ise yerelde gençlerimize güvendiğimizi ve her zaman yanlarında, arkalarında olduğumuzu belirtiyoruz. 21 yaşında İstanbul'u fethedebilen bir neslin torunlarının neler yapabileceği başta Avrupa ve tüm dünya çok iyi biliyor, bundan da büyük korku duyuyorlar" dedi.

AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkan Vekili Gürkan Atalı da Başkan Doğan'a ziyaret ve düşünceleri için teşekkür etti.

(GY-Y)



14.05.2017 11:31:40 TSI

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