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Öğrenciler, Ata Model Uçak Şampiyonas'ında kıyasıya yarıştı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen '7. Bölgesel Ata Model Uçak Şampiyonası'nda öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bu sene 7'ncisi yapılan Bölgesel Ata Model Uçak Şampiyonası, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve Muğla'nın yer aldığı toplam 6 şehirden 53 takım ve 153 öğrencinin katılımıyla Merinos Parkı'nda yapıldı. 5 farklı kategoride mücadele eden öğrenciler, model uçaklarını en uzak mesafeye atabilmek için hünerlerini sergiledi. Büyük heyecan yaşayan gençler, uçaklarını özveriyle yarışmalara hazırlayarak dereceye girebilmek için çalıştı. 14-18 yaş arasındaki öğrenciler, deneyimli hakemler ve eğitmenler eşliğinde sırayla atışlarını yaptı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, "Bizler de gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Türk Hava Kurumu da bizim saygın kurumlarımızdan biridir. Gençleri havacılığa özendiren bir çok çalışmaya imza atıyor. Öğrencilerimiz bu sayede kendi emekleriyle model uçaklar hazırladı ve yarışmaya katıldı. Yarının Türkiye'sinde aranızdan uçakları sevk edecek pilotlar, yerli uçakların üretiminde çalışacak mühendisler çıkacak" dedi.

THK Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Gökgürler, havacılığın ilk adımı olan model uçakla bu sevdaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren okullar ve öğrenciler, madalya ve kupaları takdim edildi.

(AÇ)



14.05.2017 11:32:32 TSI

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