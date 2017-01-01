ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunus Emre Ülkü Ocağı engellilerle bir araya geldi

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:23
Yunus Emre Ülkü Ocağı engellilerle bir araya geldi
Yunus Emre Ülkü Ocağı engellilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, Engelliler Haftası nedeni ile engelli vatandaşlar ve onların aileleri ile Eskişehir Atlı Spor Kulübünde bir araya geldi.
Engelli vatandaşların atları yakından görmeleri ve ata binmelerini sağlamak için düzenlenen bir etkinlik olduğunu belirten yetkililer, "Keyifli anların yaşandığı etkinliğimiz süresince bir kez daha gördük ki, birbirini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. Asıl engelli olmak onları görmemek, onlara engel olmaktır. Dünyada hiç kimsenin isteyerek engelli olmadığını unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle hayatın her anında engelli kardeşlerimize yardımcı olarak yaşamlarını kolaylaştırmalı, onları anlayarak onlara daha çok vakit ayırabileceğimiz etkinliklerin içerisinde bulunmalıyız. Onları üzmemeye, kırmamaya ve hayata küstürmemeye gayret göstermeliyiz. Yaşamımızın bir yerinde, bir nedenle bizlerin de engelli olabileceğimizi asla unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.
(BRK-Y)

14.05.2017 11:33:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Çocuk Edebiyatının ustaları miniklerle buluştu
YEREL

TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ USTALARI MİNİKLERLE BULUŞTU
&quot;Umut Dolu Gözler&quot; hayallerin kapısını araladı
YEREL

"UMUT DOLU GÖZLER" HAYALLERİN KAPISINI ARALADI
Rektör Gündoğan'dan elim kaza ile ilgili mesaj
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'DAN ELİM KAZA İLE İLGİLİ MESAJ
Demiryol mezunları plav gününde buluştu
YEREL

DEMİRYOL MEZUNLARI PLAV GÜNÜNDE BULUŞTU
Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri Eskişehir'de anıldı
YEREL

SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN MADEN İŞÇİLERİ ESKİŞEHİR'DE ANILDI
Rektör Gündoğan'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Engelli miniklerden İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL

ENGELLİ MİNİKLERDEN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARET
Sportif amatör olta balıkçıları mevzuat semineri düzenlendi
YEREL

SPORTİF AMATÖR OLTA BALIKÇILARI MEVZUAT SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Hanefi Yeter resim ve heykel sergisi ile Odunpazarı'nda
YEREL

HANEFİ YETER RESİM VE HEYKEL SERGİSİ İLE ODUNPAZARI'NDA
Odunpazarı Belediyesi: &quot;Farkındayız biz de varız&quot;
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ: "FARKINDAYIZ BİZ DE VARIZ"
Başkan Kurt'un Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KURT'UN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Fedakar ve cefakar anne, yılın annesi seçildi
YEREL

FEDAKAR VE CEFAKAR ANNE, YILIN ANNESİ SEÇİLDİ
Hemşireler Günü
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ
Vali Çelik'in Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Çelik'in Eczacılık Günü mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI
7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor
YEREL

7. ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASI'NDA DİZELERE YOLCULUK DEVAM EDİYOR
Hem eğlendiler hem de matematik öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER HEM DE MATEMATİK ÖĞRENDİLER
Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuaförün intikamı acı olur! İşte en komik saç modelleri!
YAŞAM

KUAFÖRÜN İNTİKAMI BÖYLE OLUR!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Dolandırıcıların yeni taktiği!
  • 4 İşte en güzel Anneler Günü mesajları