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Yunus Emre Ülkü Ocağı engellilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, Engelliler Haftası nedeni ile engelli vatandaşlar ve onların aileleri ile Eskişehir Atlı Spor Kulübünde bir araya geldi.

Engelli vatandaşların atları yakından görmeleri ve ata binmelerini sağlamak için düzenlenen bir etkinlik olduğunu belirten yetkililer, "Keyifli anların yaşandığı etkinliğimiz süresince bir kez daha gördük ki, birbirini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. Asıl engelli olmak onları görmemek, onlara engel olmaktır. Dünyada hiç kimsenin isteyerek engelli olmadığını unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle hayatın her anında engelli kardeşlerimize yardımcı olarak yaşamlarını kolaylaştırmalı, onları anlayarak onlara daha çok vakit ayırabileceğimiz etkinliklerin içerisinde bulunmalıyız. Onları üzmemeye, kırmamaya ve hayata küstürmemeye gayret göstermeliyiz. Yaşamımızın bir yerinde, bir nedenle bizlerin de engelli olabileceğimizi asla unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

(BRK-Y)



14.05.2017 11:33:07 TSI

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