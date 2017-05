YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Araştırmacı Erhan Altunay'dan Kapitalizm uyarısı

KOCAELİ (İHA) - Televizyon programcısı ve araştırmacı Erhan Altunay, Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda konuk olan araştırmacı Erhan Altunay sırlarla dolu olarak ifade ettiği Masalcı kitabını tanıttı. Altunay, Konferans'ta Türkiye ve Dünya üzerinde oynanan kirli oyunlardan bahsetti. Dünyanın farklı bir çizgiye doğru ilerlediğini ve her devletin kendi safını belli ettiği dönemlerde her şeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Altunay, "Kapitalizm her şeyi kendi isteği üzerine gerçekleştiriyor. Bize nasıl yaşamamız gerektiğini bizler anlamadan aktarıyorlar ve bizi o şekilde yaşamaya zorluyorlar. Ekonomik olarak bizleri bazı şeylere zorunlu tutarak onlar için çalışmamızı sağlıyorlar ve bizleri bunlara karşı duyarsızlaştırıyorlar. Bizleri ihtiyacımız olmayan şeylere karşı para harcamaya ve borçlanmaya teşvik ediyorlar ve bunu başararak bizleri köleleri haline getiriyorlar. Ve bize sundukları hayatı yaşamamızı sağlıyorlar'' dedi.

Anın tadını çıkararak yaşanılması gerektiğini belirten Altunay, "Önceden gördüğüm bir fotoğrafta, bir futbol maçında şampiyonluk sevinci yaşayan tüm taraftarların ellerinde telefon ile anı kameraya alma istekleri ile o andan keyif almadığını görmüştüm. Aynı karede yalnızca bir kişi anın tadını çıkarıyordu. İşte oradaki tek kişi olmalıyız, anı yaşandığı zamanki heyecanıyla yaşamalıyız. Türkiye bu bilince ulaşmalı bütünüyle birlikte her şeyin farkında varmalıdır. Manipülasyonlara karşı dikkat etmeli ve bilinçlenmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

